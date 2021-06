PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag zur heutigen Pressemeldung

Hofheim (ots)

Pressemeldung der Polizeiautobahnstation

1. Auffahrunfall mit vier Verletzten,

Hofheim am Taunus, BAB66, Mittwoch, 16.06.2021, 15:50 Uhr

(wie)Am Mittwochnachmittag wurden bei einem Auffahrunfall auf der BAB66 vier Personen verletzt. Zwei Kleintransporter und zwei PKW befuhren hintereinander die BAB66 aus Frankfurt kommend in Richtung Wiesbadener Kreuz. Kurz vor dem Autobahnkreuz stockte der Verkehr, was der 30-jährige Fahrer eines VW Crafter zu spät bemerkte. Er prallte in das Heck des PKW vor ihm und schob so insgesamt vier Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden die vier Insassen der ineinander geschobenen Fahrzeuge verletzt, drei davon wurde in Krankenhäuser gebracht, einer konnte nach Behandlung vor Ort entlassen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.000EUR. Da zwei Fahrzeuge sich komplett ineinander verkeilt hatten, gestaltete sich die Bergung schwierig und dauerte bis 17:40 Uhr.

