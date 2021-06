PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrrad gestohlen

Hofheim (ots)

1. Trekkingrad aus Keller gestohlen,

Eschborn, Bremer Straße, 09.06.2021, 19.00 Uhr bis 14.06.2021, 13.00 Uhr,

(pl)Diebe haben innerhalb der vergangenen Tage aus einem Kellerraum in einem mehrgeschossigen Wohnblock in der Bremer Straße in Eschborn ein mattschwarzes Trekkingrad von Intra gestohlen. Das gestohlene Fahrrad hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

