PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 13.06.2021

Hofheim (ots)

Pkw-Diebstahl in Hofheim-Wallau

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Mittwoch, 09.06.2021, bis Freitag, 11.06.2021, in Hofheim-Wallau, Am Hühnerberg, einen Pkw Toyota GT in Farbe Rot. Der Pkw stand auf einem Parkplatz für die Mieter des Hauses. Hinweise auf ein erklärbares Verschwinden des Pkw ergaben sich bislang nicht, so dass von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Der Pkw hat einen Zeitwert von ca. 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in den Globus-Markt Hattersheim

Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in den Globus-Einkaufsmarkt in Hattersheim ein. Ziel des Einbruchs war ein dort befindlicher Kiosk. Die Täter hebelten dazu das Fenster eines benachbarten Friseurladens auf und durchbrachen dann dort die Trennwand zu dem Kiosk. In dem Kiosk rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und versuchten diesen aufzuhebeln, was aber misslang. Weiter packten die Täter Zigarettenpackungen in zwei Plastiksäcke, die sie aber noch im Tatobjekt zurückließen. Vermutlich wurden die Täter durch die Auslösung der Alarmanlage gestört und flüchteten aus dem Einkaufsmarkt in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell