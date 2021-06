PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Haustür hält stand +++ BMW überschlägt sich +++ Verletzte bei Unfall auf A66

Hofheim (ots)

1. Haustür hält Einbrechern stand,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Bahnhofstraße, 15.06.2021, 23.30 Uhr bis 16.06.2021, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Eddersheim zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich zwischen dem späten Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße. Unbekannte begaben sich auf ein Wohngrundstück und unternahmen den Versuch, die Haustür des dortigen Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Ihre Hebelversuche blieben ohne Erfolg, sodass die Täter nicht ins Innere des Hauses gelangten. Sie hinterließen an der Tür jedoch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. BMW überschlägt sich,

Liederbach am Taunus, Höchster Straße, 15.06.2021, gg. 15.25 Uhr

(pa)In Liederbach ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen eines BMW verletzt wurden. Gegen 15.25 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem BMW X5 die Höchster Straße aus Richtung Unterliederbach kommend in Fahrtrichtung Kelkheim-Münster, als sie - mutmaßlich aufgrund einer gesundheitlichen Ursache - die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das SUV überquerte die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Findling sowie einem Baum. Der BMW überschlug sich in der Folge und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Sowohl die Autofahrerin als auch zwei in dem Fahrzeug mitfahrende Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

3. Unfall mit Verletzten auf der A66,

Hofheim am Taunus, BAB66, Dienstag, 15.06.2021, 11:55 Uhr (wie)Am Dienstagmittag überschlug sich ein Fahrzeug nach einem Unfall auf der A66 bei Diedenbergen. Gegen 11:55 Uhr seien ein Audi und ein Renault auf zwei Fahrstreifen, leicht versetzt nebeneinander gefahren. Plötzlich sei der Audi nach links, auf den Fahrstreifen des Renault gefahren. Dieser habe einen Aufprall nicht mehr verhindern können und sei auf das Heck des Audi aufgefahren. Durch den Aufprall habe der Renault sich dann noch überschlagen, sei jedoch auf den Rädern wieder zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten in Krankenhäuser abtransportiert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR. Die A66 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Rüdesheim für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau über mehrere Kilometer. Um 13:10 Uhr war die Bergung abgeschlossen und die Fahrbahn konnte wieder komplett freigegeben werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell