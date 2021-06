PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Größerer Polizeieinsatz an Asylunterkunft +++ Exhibitionist im Feldweg +++ Einbrecher zugange +++ Falsche Polizisten am Telefon +++ Gemeinsame Kontrollen durch Polizei und Ordnungsämter

Hofheim (ots)

1. Größerer Polizeieinsatz an Asylunterkunft, Kriftel, Richard-Wagner-Straße, 18.06.2021, gg. 01.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag kam es in der Krifteler Richard-Wagner-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem es zuvor unter Bewohnern der Einrichtung zu einem Raubdelikt gekommen war. Ein an der Örtlichkeit wohnhafter 22-Jähriger wurde nach eigenen Angaben gegen 00.45 Uhr im Bereich des Friedhofs in der Frankfurter Straße durch einen anderen Bewohner und dessen Bruder um seine Bauchtasche samt Inhalt gebracht. Anschließend begaben sich die 19 und 21 Jahre alten Brüder in die Unterkunft. Da bei der Tat auch ein Messer drohend eingesetzt worden sein soll, wurden mehrere Polizeifahrzeuge in die Richard-Wagner-Straße entsandt. In der Unterkunft konnten die beiden Tatverdächtigen widerstandslos vorläufig festgenommen sowie das mutmaßliche Raubgut aufgefunden und sichergestellt werden.

2. Exhibitionist im Feldweg,

Flörsheim, Weilbach, Mainzer Straße, 17.06.2021, 21.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend zeigte sich ein unbekannter Mann im Bereich eines Feldweges hinter dem Schützenhaus in Weilbach einer 26-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Die Frau ging gegen 21.45 Uhr mit ihrem Hund auf dem Feldweg spazieren, als sie auf einer Bank einen Mann sah, welcher dort an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Beim Anblick des Mannes lief die 26-Jährige in Richtung Mainzer Straße davon. Der Exhibitionist soll etwa 40-50 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und kurze, dunkelblonde Haare gehabt haben. Getragen habe er ein blaues Tanktop sowie kurze, graue Shorts. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus Garage,

Kelkheim, Parkstraße, 16.06.2021 bis 17.06.2021,

(ho)Unbekannte haben aus einer Garage in der Parkstraße in Kelkheim ein Fahrrad und einen Laubbläser entwendet. Die Täter öffneten das Garagentor und suchten im Inneren nach Wertsachen. Mit dem Diebesgut flüchteten sie schließlich unerkannt vom Tatort. Der Schaden beträgt über 1.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 entgegen.

4. Einbruch in Fitnessstudio,

Bad Soden, Alleestraße, 17.06.2021, gg. 02.10 Uhr,

(ho)In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in ein Fitnessstudio in der Alleestraße in Bad Soden eingedrungen und haben dabei einen erheblichen Schaden verursacht. Die Täter brachen eine Tür auf und suchten in sämtlichen Räumen nach Diebesgut. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie wieder vom Tatort. Der Sachschaden wiegt jedoch erheblich schwerer und wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Es handelt sich um einen etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann, der mit einem hellen Kapuzenpullover und ansonsten dunkel gekleidet und maskiert war. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Einbrecher scheitern an Eingangstür,

Bad Soden, Zum Quellenpark, 17.06.2021 zwischen 02.00 Uhr und 08.00 Uhr

(ho)Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen in Bad Soden bei dem Versuch gescheitert, in ein Restaurant einzubrechen. Die Täter wollten eine Zugangstür zu der Gaststätte aufhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Daher brachen sie die weitere Ausführung der Tat ab und flüchteten unerkannt. Was blieb ist der Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Auch in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Falsche Polizisten am Telefon,

Eschborn, 17.06.2021,

(pl)Am Donnerstagvormittag erhielten im Bereich von Eschborn mindestens fünf Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Angerufenen ließen sich von den abenteuerlichen Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate abgebrochen wurden und stattdessen die echte Polizei informiert wurde. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die Polizei unter der Notrufnummer 110.

7. Gemeinsame Kontrollen durch Polizei und Ordnungsämter, Schwalbach am Taunus / Eschborn / Bad Soden / Sulzbach, 17.06.2021

(pa)Am Donnerstag führten die Polizei sowie die Ordnungsämter der Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschborn gemeinsame Kontrollen durch.

In Schwalbach nahmen die Ordnungshüter in der Sauererlenstraße den verkehrsberuhigten Bereich an der dortigen Grundschule genauer ins Auge. Zum Schulbeginn - zur ersten sowie zur zweiten Stunde - wurde der Verkehr auf dem Schulweg der Kinder kontrolliert. Neben sieben Fällen nicht angelegter Sicherheitsgurte fiel dabei vor allem die Geschwindigkeit einiger Fahrzeuge negativ auf. Die Beamtinnen und Beamten führten hierzu aufklärende Gespräche mit den Autofahrenden und verdeutlichten, dass das an der Örtlichkeit vorgeschriebene Schritttempo auch wirklich als solches zu verstehen ist. Die Kontrollierten zeigten sich allesamt einsichtig.

Eine weitere Kontrollstelle wurde am Vormittag in der Steinbacher Straße in Eschborn eingerichtet. Hier lag das Augenmerk der Ordnungshüter insbesondere auf Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie unerlaubter Handynutzung am Steuer. Nicht zu Unrecht, denn tatsächlich waren über einen Zeitraum von eineinhalb Stunden acht Gurtverstöße festzustellen. Zweimal wurde die Nutzung des Smartphones während der Fahrt beobachtet und entsprechend geahndet. Natürlich wurde im Rahmen der Kontrollen auch der technische Zustand der insgesamt 30 angehaltenen Fahrzeuge nicht außer Acht gelassen. Für einen Verkehrsteilnehmer hatte dies das Ende seiner Fahrt zur Folge. Die Vorderreifen seines Fahrzeugs waren derart abgefahren, dass ihm eine Weiterfahrt untersagt werden musste.

Am Mittag wurden die Kontrollen in Bad Soden fortgesetzt. Hier wurde in der Kirchstraße in Höhe der Feuerwehr eine Kontrollstelle eingerichtet, in der insgesamt 20 Fahrzeuge sowie die Personen am Steuer kontrolliert wurden. Auch in diesem Fall waren leider wieder fünf Fälle von nicht angelegten Sicherheitsgurten sowie eine Handynutzung am Steuer festzustellen. In Sulzbach war dann am Nachmittag nicht der Straßenverkehr, sondern die Einhaltung der Corona-Verordnungen das Betätigungsfeld der Kontrollkräfte. Im Main-Taunus-Zentrum kontrollierten sie neben der Einhaltung der Maskenpflicht auch die örtliche Gastronomie. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich die große Mehrheit der Besucherinnen und Besucher des Einkaufszentrums konsequent an das Tragen des vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutzes hielt und auch in den Fällen der wenigen wahrzunehmenden Verstöße im Gespräch eine Einsicht vorhanden war. Im Rahmen der Gaststättenkontrollen war es die Sitzverteilung der Außengastronomie, bei der in mehreren Fällen Nachbesserungen im Sinne des Infektionsschutzes erforderlich waren. Die Betreiber zeigten sich auch hier durchweg einsichtig.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell