POL-MTK: POL-MTK: Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten +++ Verkehrsunfall +++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug +++ Diebstahl eines Rucksacks +++

1. Verkehrsdelikte

1.1. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Unfallort: 65719 Hofheim am Taunus - Hauptstraße Unfallzeit: Samstag, 19.06.2021 - 00:40 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen grauen Daimler, ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand. Als er gegen 00:40 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Sachschaden an seinem Pkw fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflichten der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,00EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06190/9360-0 zu melden.

1.2. Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten Unfallort: 65439 Flörsheim am Main - Konrad-Adenauer - Ufer Unfallzeit: Freitag, 18.06.2021 - 23:57 Uhr

Eine 55- jährige Fahrradfahrerin aus Flörsheim wurde durch einen selbstverschuldeten Sturz leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin fuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Konrad-Adenauer - Ufer in Flörsheim entlang. Am Fahrbahnrand parkte ordnungsgemäß ein Pkw, an welchem sich ein Anhänger befand. Die Dame blieb mit ihrem Bein an dem Anhänger hängen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte und kollidierte daraufhin mit dem parkenden Pkw. Durch den Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten während der Unfallaufnahme einen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Wert von 0,6 Promille.

Unfallort: 65719 Hofheim am Taunus - Alte Bleiche Unfallzeit: Samstag, 19.06.2021 - 00:10 Uhr

Ein 20 - jähriger Fahrzeugführer aus Hattersheim und sein 20-jähriger Beifahrer befuhren die Straße Alte Bleiche in Hofheim in Richtung Wilhelmstraße. Beim Befahren des Kurvenbereichs kam der Fahrzeugführer rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Brückengeländer zusammen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stoppte das Fahrzeug nicht nach dem Zusammenstoß, sondern fiel in den dortigen Schwarzbach. Dabei überschlug sich das Fahrzeug nach vorne und landete auf dem Dach. Durch den Unfall wurden Fahrzeugführer und sein Beifahrer leicht verletzt. Sie konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Die Bergung gestaltete sich schwierig und erstreckte sich über mehrere Stunden.

1.3. Verkehrsunfall

Unfallort: 65719 Hofheim am Taunus - Elisabethenstraße Unfallzeit: Freitag, 18.06.2021 - 18:24 Uhr

Am gestrigen Abend kam es zu gleich zwei Auffahrunfällen auf der Elisabethenstraße in Hofheim. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus Hofheim fuhr aus bis lang unbekannten Gründen dem vorrausfahrenden Audi-Fahrer auf. Zur gleichen Zeit fuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Langen einem vorausfahrendem BMW auf. Der Fahrzeugführer des BMW musste verkehrsbedingt abbremsen. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden im Wert von 3000,00 Euro. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer.

2. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Kriftel - Backhausstraße - Donnerstag, 17.06.2021 19:00 Uhr bis Freitag, 18.06.2021 16:00 Uhr

Ein silberner Audi wurde durch den Halter im oben genannten Zeitraum, ordnungsgemäß und unbeschädigt, am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Täter beschädigte das Kraftfahrzeug mit Hilfe eines unbekannten spitzen Gegenstandes. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine Höhe von 700,00EUR. Die Polizeistation Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Diebstahl eines Rucksacks

Eschborn - Hauptstraße - Wiesenbad - Freitag, 18.06.2021 18:00 Uhr bis 18.06.2021 20:00 Uhr

Der Geschädigte befand sich im oben genannten Zeitraum im Wiesenbad in Eschborn. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Geschädigten. Als der Geschädigte aus dem kühlen Nass zurückkam stellte er fest, dass sein Rucksack, welchen er auf der Wiese hat liegen lassen, entwendet wurde. In dem Rucksack befand sich ein schwarzes Handtuch mit Tigeraufdruck, eine schwarze Sonnenbrille und eine braun/blaue Lesebrille.

Die Polizeistation Eschborn hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 6196/9695-0 zu melden.

