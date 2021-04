Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Festnahme nach Diebstahl aus Garage

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag nahm die Polizei, gegen 15:30 Uhr, zwei Tatverdächtige nach einem Diebstahl von Baumaterialien an der Barkenberger Allee fest. Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 29-Jährigen und einen 66-Jährigen aus Dorsten. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnten zwei weitere Tatverdächtige, eine 35-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann, festgemacht werden. Beide kommen ebenfalls aus Dorsten. Die gestohlenen Materialien waren zuvor in den Kellerräumen der 35-jährigen Tatverdächtigen gesichtet worden. Die Polizei stellte das aufgefundene Diebesgut sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

