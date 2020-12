Polizei Bonn

POL-BN: Plittersdorf: Handtasche aus geparktem Auto gestohlen - Täter flüchtete auf Fahrrad

BonnBonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 09.12.2020 machte sich eine noch unbekannte Person an einem auf der Kanalstraße in Bonn-Plittersdorf abgestellten Auto zu schaffen: Zeugen beobachteten gegen 15:35 Uhr, wie die männliche Person auf einem Fahrrad zunächst an dem betroffenen Pkw in Richtung Steinstraße vorbeifuhr, wendete und schließlich an dem vor einer Kindertagesstätte am Straßenrand geparkten Wagen anhielt. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrertüre ein und nahm aus dem Wageninneren eine Handtasche mit einer Geldbörse und diversen persönlichen Papieren an sich. Mit seiner Beute fuhr der Dieb dann in Richtung Turmstraße/ Rheinaue davon. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Mannes, zu dem derzeit lediglich folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: dunkel gekleidet trug u.a. einen Kapuzenpulli Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen zu der beschriebenen Person gemacht haben und Hinweise auf seine Identität/ seinen aktuellen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

