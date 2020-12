Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Raub auf Supermarkt - Unbekannter bedrohte Angestellte mit mutmaßlicher Schusswaffe

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am frühen Mittwochmorgen (09.12.2020) einen Supermarkt an der Max-Planck-Straße in Bonn-Pennenfeld überfallen haben.

Zur Tatzeit gegen 06:00 Uhr klingelte es an der Warenannahme. Zwei Angestellte, die vor Öffnung des Marktes eine Lieferung erwarteten, öffneten die Türe. Sofort wurden sie von dem unbekannten Mann in die Räume gedrängt. Dort zeigte dieser eine mutmaßliche Schusswaffe, forderte die Herausgabe von Bargeld und wies einen Angestellten an, seine Kollegin mit Paketklebeband zu fesseln. Nach der Herausgabe von Bargeld fesselte der Tatverdächtige den Angestellten, verließ die Räume mit seiner Beute durch den Wareneingang und flüchtete in unbekannter Richtung vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Mannes.

Der Unbekannte kann auf der Grundlage von Zeugenangaben folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 30-40 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - kräftige Statur, dickere Arme - dunkle Augen - mit Schal vermummt - dunkel gekleidet, u.a. mit dunkler, kurzer Jacke - beige-graue Stoffhandschuhe - trug eine schwarze Sporttasche - sprach Deutsch mit Akzent.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Unbekannten beobachtet hat oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

