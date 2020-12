POL-BN: Bonner City: Verkaufshütte für Maronen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Bonn

In den Nachtstunden zum 09.12.2020 brachen bislang unbekannte Täter eine vor einem Kaufhaus auf dem Münsterplatz in der Bonner City aufgebauten "Maronen-Verkaufsbude" aus Holz auf: Nach dem Hinweis eines "Nachtschwärmers" gegen 03:00 Uhr suchte die Besatzung eines Streifenwagens sofort den gemeldeten Tatort auf und stellte fest, dass ein seitliches Fenster der Holzbude offensichtlich gewaltsam aufgehebelt worden war. In der Hütte brannte eine Adventskerze, deren Flamme von den Polizisten gelöscht wurde. Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Nach erfolgter Tatortsicherung übernimmt das zuständige KK 36 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

