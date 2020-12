Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Mögliche Berührung zwischen Pkw und Rad - Polizei sucht Radfahrerin

BonnBonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.12.2020) kam es an der Kreuzung Von-Groote-Platz/Friedrichallee in Bad Godesberg zu einem Geschehen, bei dem eine Radfahrerin möglicherweise verletzt wurde.

Zur Unfallzeit gegen 9:00 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW Golf an der Frau vorbei. Da sie kurz darauf im Rückspiegel sah, dass die Radfahrerin angehalten hatte, vermutete sie eine Berührung und wendete nach eigenen Angaben bei nächster Gelegenheit. Als sie wieder an der Örtlichkeit eintraf, war die Frau jedoch nicht mehr vor Ort. Unklar ist, ob es zu einer Berührung kam und die Radfahrerin bei dem Geschehen verletzt wurde.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten die möglicherweise verletzte Frau oder Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell