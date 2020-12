Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: 95-Jährige bei Verkehrsunfall schwerstverletzt

BonnBonn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag (08.12.2020) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kennedyallee in Plittersdorf. Drei Frauen wurden dabei verletzt, eine 95-Jährige erlitt schwerste Verletzungen.

Zur Unfallzeit gegen 11:35 Uhr fuhr eine 87-jährige Frau mit ihrem VW Golf rückwärts aus ihrer Parklücke. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste sie dabei die 95-Jährige und deren 49-jährige Begleiterin, die gerade an der gegenüberliegenden Parklücke Einkäufe in ein Auto räumten. Rettungssanitäter versorgten die beiden verletzten Frauen vor Ort, die im Anschluss zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden. Die 95-Jährige befindet sich nach ersten Angaben in einem kritischen Zustand. Pkw und Führerschein der 87-Jährigen, die ihrerseits einen Schock erlitt, wurden sichergestellt. Sie wurde nach einer Erstversorgung im Rettungswagen zu ihrer Wohnanschrift gebracht.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

