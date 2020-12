Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter wollte mit falschen 100 Euro-Schein bezahlen - Wer kennt diesen Mann?

BonnBonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am 16.09.2020 an einer Tankstelle in Bad Godesberg versucht haben, mit einem falschen 100 Euro-Schein zu bezahlen. Der Verdächtige hatte seinen Motorroller an der Tankstelle aufgetankt und beabsichtigte dazu noch eine Packung Zigaretten zu kaufen. Der Mitarbeiterin an der Kasse fiel der gefälschte Geldschein auf und sie sprach den Mann darauf an. Dieser verließ daraufhin fluchtartig den Verkaufsraum und flüchtete mit dem Motoroller.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Kriminalpolizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Mannes, der ergänzend folgendermaßen beschrieben werden kann:

- Etwa 45-50 Jahre alt, normale Statur, kurze graue Haare, sonngengebräunte Haut, bekleidet mit einem blau-grauen Pullover

Wer kann Angaben zu der Identität des abgebildeten Rollerfahrers machen?

Hinweise nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 24 der unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

