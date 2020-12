Polizei Bonn

POL-BN: Fahrzeugkontrolle in Bonn-Gronau - Ermittlungen gegen Autofahrer wegen des Verdachts der Drogeneinwirkung

BonnBonn (ots)

Am 07.12.2020, gegen 22:50 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei im Bereich Friedrich-Ebert-Allee/ Ollenhauerstraße in Bonn-Gronau einen Kleinwagen zur Kontrolle an. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte auf einen möglichen Drogenkunsum: Nach dem Öffnen der Fahrertüre kam den Beamten ein gut wahrnehmbarer Marihuana-Geruch entgegen. Der 37-Jährige, der auch eine kleinere Menge des Betäubungsmittels bei sich führte, räumte den Konsum gegenüber den Polizisten ein. Zur weiteren Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Neben der Strafanzeige erfolgt auch eine Benachrichtigung an die zuständige Führerscheinstelle.

