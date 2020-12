Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: 95-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben

Meldung -2-

BonnBonn (ots)

Am Dienstagvormittag wurde eine 95-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kennedyallee in Plittersdorf schwerstverletzt (siehe dazu unsere Meldung vom 08.12.2020, 14:43 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4785590).

Nach der Erstversorgung vor Ort war die 95-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden. In der Nacht zu Mittwoch (09.12.2020) erlag sie dort ihren schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf durch das zuständige Verkehrskommissariat 2 dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell