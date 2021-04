Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auto rollt weg - Frau wird verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Parkplatz Raifeisenplatz in der Innenstadt wurde am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, eine 64-jährige Frau aus Waltrop leicht verletzt. Sie war gerade dabei, Einkäufe in ihrem Kofferraum zu verstauen. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel hatte hinter ihr eingeparkt. Auf dem Weg zum Parkscheinautomaten rollte das Fahrzeug der Frau aus Castrop-Rauxel plötzlich weg und fuhr gegen die 64-Jährige. Dabei wurde die Frau zwischen den Autos eingeklemmt. Die Waltroperin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, nach ambulanter Behandlung konnte sie entlassen werden. Sachschaden entstand nicht. Warum das Auto weggerollt ist, steht noch nicht fest.

