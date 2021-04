Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit drei Autos auf der Herner Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Herner Straße ist am späten Donnerstagnachmittag eine 22-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 17.35 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs und prallte vor der Kreuzung Blitzkuhlenstraße/Hohenhorster Weg auf das Heck einer 31-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen, die an der roten Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 31-Jährigen noch gegen das Auto eines 29-jährigen Recklinghäusers geschoben, der davor wartete. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

