Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Entwendeter Mercedes Sprinter ist wieder da +++ Drei Geldbörsen beim Einkaufen entwendet +++ Zwei Fahrräder gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Der am 05.02.2021 als entwendet gemeldete Sprinter ist wieder aufgetaucht

Wiesbaden, Lasalleplatz

Mittwoch, 10.02.2021, 14:15 Uhr

(schü)Der in der vergangenen Woche in der Dotzheimer Straße entwendete Sprinter, in dem sich der gesamte Hausstand eines 27-jährigen Geschädigten befand (wir berichteten am 05.02.2021), ist wieder da. Am gestrigen Mittwochnachmittag fiel einer aufmerksamen Wiesbadener Bürgerin, die von dem Vorfall in der Presse gelesen hatte, das Fahrzeug auf. Es war auf dem Lasalleplatz in Wiesbaden-Dotzheim abgestellt. Die von der Frau alarmierten Polizeibeamten stellten den Sprinter zunächst sicher. Da das Fahrzeug verschlossen ist und momentan kein dazugehöriger Fahrzeugschlüssel zur Verfügung steht, können noch keine Angaben dazu gemacht werden, ob Gegenstände aus dem Mercedes entwendet wurden. Von der Mietwagenfirma, in deren Eigentum der Sprinter ist, wurde ein Zweitschlüssel an die Polizei versandt. Nach dessen Eintreffen wird das Fahrzeug geöffnet und u. a. hinsichtlich eventuellem Diebesgut untersucht. Im Anschluss an die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen, kann dann hoffentlich auch der Hausstand an den geschädigten 27-Jährigen übergeben werden. Über den Ausgang dieses außergewöhnlichen Vorgangs werden wir nachberichten.

2. Diebe haben es auf Einkaufstaschen abgesehen

Wiesbaden, Bleichstraße und Luisenstraße

Mittwoch, 10.02.2021, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr

(schü)Gleich in drei Fällen gelang es bisher unbekannten Tätern in Einkaufsmärkten in der Wiesbadener Innenstadt Geldbörsen zu erbeuten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Diebe bei allen drei Taten an Taschen, die an Einkaufswagen hingen, zu schaffen gemacht, als die Besitzerinnen abgelenkt waren und jeweils die Geldbörse entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Abgesehen von dem finanziellen Verlust müssen die Geschädigten nun auch den Aufwand in Kauf nehmen, den die Neubeantragung der mit den Geldbörsen entwendeten Ausweise und Karten mit sich bringt.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass es regelmäßig vorkommt, dass Straftäter auf solche Gelegenheiten lauern und dann zuschlagen. Lassen sie ihre Wertsachen auf keinen Fall unbeaufsichtigt, auch wenn es sich vermeintlich nur um einen kurzen Moment handelt - genau darauf warten die Diebe.

3. Zwei Fahrräder entwendet

Wiesbaden, Juister Straße

Mittwoch, 10.02.2021, 16:00 Uhr - 17:45 Uhr

(schü)Auf zwei Fahrräder hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die am gestrigen Nachmittag in ein Mehrfamilienhaus gelangten und dort zuschlugen. Der Geschädigte hatte die Fahrräder im Hausflur abgestellt und mit einem Ketten-Fahrradschloss gesichert. Das hinderte die Täter nicht daran, die beiden Räder, ein Mountainbike und ein Damenrad, samt dem Schloss zu entwenden. Es entstand so ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Das 4. Polizeirevier ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

