POL-WI: Bei Einbruch auf Wohnungsinhaber getroffen +++ 500 Euro Beute bei Wohnungseinbruch +++ Erfolgloser Einbruchsversuch in Restaurant

1. In Wohnung eingebrochen - und auf Bewohner getroffen

Wiesbaden, Semmelweisstraße Dienstag, 09.02.2021, 19:45 Uhr

(schü)Ein Unbekannter kletterte am gestrigen Dienstagabend auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und drang gewaltsam über die Balkontür in die dazugehörige Wohnung ein. Der Täter hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass er in der Wohnung auf den Inhaber traf. Dieser lag bereits im Bett, als er Geräusche hörte, die der Einbrecher beim Eindringen verursacht hatte. Der Ursache dieser Geräusche wollte der Geschädigte auf den Grund gehen und stand dazu auf. Im Flur traf er dann auf den Täter, als dieser gerade das Licht einschaltete. Glücklicherweise ergriff der Einbrecher unmittelbar die Flucht und verließ die Wohnung auf demselben Weg, auf dem er sie betreten hatte. Der Wohnungsinhaber konnte den Einbrecher als männlich, ca. 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet beschreiben.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Über Balkon in Hochparterrewohnung eingebrochen

Wiesbaden, August-Bebel-Straße Dienstag, 09.02.2021, 05:00 Uhr - 16:50 Uhr

(schü)Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten am Dienstag Einbrecher, die im Laufe des Tages auf den Balkon einer Hochparterrewohnung kletterten. Dort öffneten die bislang unbekannten Täter die Balkontür mit Gewalt und durchsuchten im Anschluss die komplette Wohnung. Die Wohnungsinhaber stellten nach ihrer Rückkehr das Fehlen von ca. 500 Euro Bargeld, einer Stange Zigaretten und einem Haushaltsgerät fest.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Erfolgloser Einbruchsversuch in Restaurant

Wiesbaden, Sonnenberger Straße Montag, 08.02.2021, 22:00 Uhr - Dienstag, 09.02.2021, 16:00 Uhr

(schü)Bei einem Einbruchsversuch in der Sonnenberger Straße versuchten Einbrecher erfolglos in die Innenräume eines Restaurants zu gelangen und hinterließen dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Nachdem die bislang unbekannten Täter zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag zunächst versuchten, über die Eingangstür der Terrasse einzudringen, rissen sie hierbei den Türgriff ab. Im Anschluss versuchten sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ihre Tat voranzutreiben, indem sie eine Scheibe auf der Rückseite des Lokals einschlugen. Hier mussten sie allerdings feststellen, dass ihnen ein weiteres Fenster den Weg in das Restaurant versperrte. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen die Einbrecher nun von ihrem Vorhaben ab und zogen erfolglos von dannen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache und bittet Hinweisgeber, sich unter (0611) 345-0 zu melden.

