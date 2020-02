Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Humboldstraße, 56410 Montabaur (ots)

Am 27.02.2020 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 13:10 Uhr kam es in der Humboldtstraße in Montabaur, auf dem dortigen Parkplatz unterhalb des Ascheplatzes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer/in beschädigte beim Ein- oder Ausparken den rechts neben ihm abgestellten weißen Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer/in von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Unterstützung. Hinweise können direkt bei der Polizeiinspektion Montabaur unter der Rufnummer 02602/9226-0 oder jedweder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

