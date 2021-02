Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher möglicherweise ohne Beute +++ Hoher Diebstahlsschaden bei Einbruch in Geschäft

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher gehen möglicherweise zwei Mal leer aus,

Wiesbaden, Am Hochfeld und Irenenstraße, Sonntag, 13.12.2020 - Montag, 08.02.2021, 10:00 Uhr (Am Hochfeld), Donnerstag, 04.02.2021 - Montag, 08.02.2021, 11:10 Uhr (Irenenstraße)

(schü)Wie erst am gestrigen Montag bekannt wurde, stiegen bislang unbekannte Täter in den letzten Tagen bzw. Wochen in Wohnungen in Erbenheim und in der Irenenstraße ein. Während sich in der Irenenstraße der Tatzeitraum noch auf wenige Tage eingrenzen lässt, müssen die Täter in die Wohnung Am Hochfeld zwischen dem 13.12.2020 und dem gestrigen Montag eingestiegen sein. In beiden Fällen waren die Wohnungsinhaber über den gesamten Zeitraum nicht anwesend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Einbrecher, nachdem sie ein Fenster bzw. eine Balkontür gewaltsam geöffnet hatten, die Wohnungen und durchsuchten diese. Bisher konnten die Ermittler noch nicht in Erfahrung bringen, ob etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden ermittelt und ist für Hinweise unter (0611) 345-0 dankbar.

2. Hoher Diebstahlsschaden bei Einbruch in Boutique,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Montag, 08.02.2021, 04:27 Uhr - 04:46 Uhr

(schü)In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Wiesbadener Innenstadt ein. Die Einbrecher manipulierten an den Schlössern der Eingangstür und betraten dann das Geschäft. Hier entwendeten sie innerhalb kürzester Zeit zahlreiche hochwertige Taschen. Den ersten Ermittlungen zufolge liegt der Diebstahlsschaden bei ca. 25.000 Euro. Die Tatbegehung wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Deshalb können die Täter wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Mutmaßlich männlich, 1,75 - 1, 80 Meter groß, weiße Turnschuhe, dunkle Hose und Jacke, Hoodie mit heller Kapuze, schwarze Handschuhe, helles T-Shirt oder Pullover unter der Jacke, normale Statur, schwarze Maske. Dieser Täter führte eine dunkle Falttüte mit schwarzen Griffen mit sich. Täter 2: Mutmaßlich männlich, 1,75 - 1,85 Meter groß, schwarze, abgesteppte Jacke mit schwarzer Kapuze, weißes Logo auf der linken Brustseite, weißes Logo auf dem linken Oberarm, dunkle Hose, weiße Turnschuhe mit hochgezogener schwarzer Sohle, weiße FFP-Maske, helle Handschuhe, möglicherweise weißer Gürtel. Täter 2 hat eine kräftigere Statur als Täter 1.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell