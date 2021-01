Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht Am Nordbahnhof

Lippstadt (ots)

Schätzungsweise 2.000 Euro Unfallschaden hinterließ am Samstag (16. Januar) ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einer Unfallflucht in der Straße "Am Nordbahnhof". Ein Autobesitzer hatte, gegen 7 Uhr, seinen VW Crafter in einer dortigen Parkbucht geparkt und bei seiner Rückkehr, gegen 12.30 Uhr, einen frischen Unfallschaden festgestellt. Aufgrund des Schadensbildes vermutet die Polizei, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seiner Anhängerkupplung in den Crafter gefahren und sich dann vom Unfallort entfernt hatte, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell