Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Decke auf Heizung qualmte

Geseke (ots)

Eine qualmende Decke auf einer elektrischen Heizung rief am Montagmorgen (18. Januar), gegen 9.40 Uhr, Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Ein Zeuge hatte Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenstraße wahrgenommen. Da er nicht alle Bewohner erreichen konnte, informierte er die Polizei und diese die Feuerwehr. Grund für den Brandgeruch war eine Decke, die sich über einer elektrischen Heizung befand und leicht schmorte. Zu einem Brandausbruch kam es nicht. Zwei Bewohner wurden sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses nach ambulanter Behandlung jedoch bereits wieder verlassen. (reh)

