POL-OG: Lahr - Rechtsfahrgebot missachtet

Lahr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend zog sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zu. Der 53 - Jährige fuhr mit seinem Rad von der Vogesenstraße kommend über die Bahnbrücke in Richtung Raiffeisenstraße. Dabei fuhr er ersten Ermittlungen zu Folge sehr weit links, sodass ein querender Renault-Lenker einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer trotz geringer Geschwindigkeit nicht mehr verhindern konnte. Am Pkw des 64-Jähringen entstand außerdem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

