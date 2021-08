Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrände

NACHTRAGSMELDUNG

Lahr (ots)

In Bezug auf die andauernde Serie an Fahrzeugbränden im Lahrer Stadtgebiet war es in der Nacht zum Sonntag in der Moltkestraße zu einem weiteren Brand gekommen. Inwieweit Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Fahrzeugbränden in diesem Bereich besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus.

Der Tatverdacht gegen den am vergangenen Mittwoch vorläufig festgenommen Jugendlichen und das Kind hat sich indes nicht verfestigt. Die geführten Ermittlungen erbrachten keine belastende Beweise, sodass sich der ursprüngliche Verdacht nicht erhärtete und die beiden letztlich in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergegeben wurden.

Die Kriminalpolizei Offenburg ermittelt weiterhin in alle Richtungen und bittet die Bürgerinnen und Bürger um erhöhte und stetige Aufmerksamkeit. Jeder kleinste Verdachtsmoment kann wichtig für die weiteren Ermittlungen sein, weshalb die Beamten darum bitten, auch bei zunächst unscheinbaren Beobachtungen die Polizei über Notruf zu informieren.

/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell