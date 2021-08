Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Etliche Fahrräder gestohlen, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Die Beamten des Haus des Jugendrechts ermitteln derzeit wegen mehrerer Fahrraddiebstähle und hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28. Juli auf 29. Juli) wurden im Bereich des "Großen Deichs" etliche Fahrräder gestohlen. Die Ermittler zählen aktuell sieben entwendete Velos, darunter sechs Pedelces und E-Bikes unter anderem der Marken "Cube" und "Haibike", wobei möglicherweise noch nicht das Ende Fahnenstange erreicht ist. Ferner hat auch der Eigentümer eines Elektro-Scooters Anzeige wegen Diebstahls erstattet, womit sich Diebstahlsschaden auf mehrere Tausend Euro belaufen dürfte. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich in dieser Nacht verschiedene Gruppierungen rund um den "Großen Deich" aufgehalten haben, weshalb sich die Ermittler berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass es Zeugen der Diebstähle gibt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell