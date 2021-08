Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrunfähig?

Lahr (ots)

Erste Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr lassen darauf schließen, dass ein 26-Jähriger in der Nacht auf Montag in einem fahrunfähigen Zustand hinter dem Steuer gesessen hat. Im Rahmen der Streife konnten die Ordnungshüter beobachten, wie der Wagen des Mannes in der Gärtnerstraße rückwärts über die Fahrbahn in eine Hecke fuhr. Augenscheinliche Ausfallerscheinungen des Autofahrers ließen sich durch anschließend durchgeführte Schnelltests erklären. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,6 Promille an. Schnelltests auf Betäubungsmittel brachten bei diversen Substanzen ein positives Ergebnis zutage. Offenbar war der Mittzwanziger zuvor mit einer Verkehrsinsel in der Friedrichstraße kollidiert, dort entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Schäden am Auto belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den 26-Jährigen nun eine Strafanzeige und unangenehme Post von der Führerscheinstelle.

