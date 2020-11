Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Fahrräder gestohlen

BeestenBeesten (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Beesten gleich vier verschlossene Mountainbikes gestohlen. Am Donnerstag letzter Woche entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 06.30-13.15 Uhr zwei Räder an der Hauptstraße. Diese standen an der dortigen Bushaltestelle.

Am Montagvormittag wurden zwei weitere Fahrräder von einer Bushaltestelle an der Messinger Straße in Höhe des Einmündungsbereiches zur Krumme Straße gestohlen. Auch diese Diebstähle ereigneten sich in der Zeit von 06.25-13.15 Uhr.

Der Gesamtschaden der erlangten Räder der Hersteller Bulls, Scott und Specialized wird auf rund 2500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)949620 entgegen.

