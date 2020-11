Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

LingenLingen (ots)

Am Dienstagabend ist es gegen 20.00 Uhr auf der Emdener Straße zu einer Nötigung gekommen. Eine 82-jährige Frau war mit ihrem VW Golf in Richtung Rheiner Straße unterwegs. Als die Geschädigte am dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt halten musste, näherte sich aus Richtung Innenstadt eine männliche Person. Diese schlug gegen die rechte Fahrzeugseite und forderte die Autofahrerin auf die Tür zu öffnen. Der Mann rief dabei laut, er wolle das Auto haben. Die Seniorin setzte daraufhin ihre Fahrt zügig fort. Der Unbekannte war ca. 40-50 Jahre alt, trug helles bzw. graues kurzes Haar und war mit einem braun-gemusterten Anzug bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

