Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Dänisches Bettenlager überfallen

WerlteWerlte (ots)

Am Mittwochvormittag ist es an der Unfriedstraße zu einem Überfall auf das Dänische Bettenlager gekommen. Ein maskierter Mann betrat gegen 11.10 Uhr den Laden, bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro ausgehändigt wurden, ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und von muskulöser Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Ferner trug er schwarze Handschuhe und hatte ein ebenfalls schwarzes Bandana-Tuch über die Nase gezogen. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst ohne Ergebnis. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell