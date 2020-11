Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbrecher an Wurftaubenstand überrascht

HarenHaren (ots)

Am Mittwochnachmittag sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Wurftaubenstandes an der Straße Am Flugplatz eingedrungen. Zwei Männer hatten sich vermutlich gegen 15:45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft. Als sie von einem Spaziergänger überrascht wurden, stiegen sie in einen goldenen Citroen und ergriffen die Flucht. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Der erste Täter war etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er hatte kurzes, leicht lockiges, dunkles Haar und trug eine lange, dunkle Jacke. Sein Komplize war etwa gleich alt, etwas kleiner und hatte hochgestylte Haare. Die Männer haben sich vermutlich auf Niederländisch unterhalten. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

