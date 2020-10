Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots)

Am 19.10.2020 verließ ein PKW im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr einen der Parkplätze vor dem Krankenhaus Mayen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr streifte der PKW dabei einen in grün-metallic lackierten Daimler-Benz, der an der Parkplatzzufahrt am Fahrbahnrand geparkt war. An dem beschädigten Fahrzeug konnten Lacksplitter des Verursachers gesichert werden.

Die Polizei Mayen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der 02651/8010 zu melden.

