Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: In Buchhandlung eingestiegen

Ulmen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in eine Buchhandlung in der Bahnhofstraße in Ulmen eingestiegen. Über ein Fenster gelangten der oder die Täter in einen Nebenraum sowie in den eigentlichen Laden. Im Kassenbereich wurde Bargeld entwendet. Die Polizei Cochem bitte um Hinweise, insbesondere relevante Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen im Umfeld der Bahnhofstraße sowie der Straße "Pitzberg" unter 02671-9840 oder auch picochem@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



