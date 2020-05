Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebe klauen Gartenlampen

Anklam (ots)

Letzte Woche waren es Pflanzenkübel, die aus einem Vorgarten in Kruckow gestohlen wurden. Diese Woche sind es die Gartenlampen, die von einem Grundstück in Anklam entwendet wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Vorfällen besteht, ist noch nicht geklärt. Ärgerlich ist der aktuelle Sachverhalt vom heutigen Tag dennoch: Heute Morgen (28. Mai 2020, gegen 8.45 Uhr) meldet eine 65-jährige deutsche Frau, dass Unbekannte in der vergangenen Nacht insgesamt elf Lampen aus ihrem Garten in der Bluthsluster Straße in Anklam geklaut haben. Bei den Lampen handelt es sich um zwei "Bäume" und neun normale Leuchten, die gestern Abend noch allesamt im Boden steckten. Der Sachschaden beläuft sich auf 70 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls sowie auch wegen des Hausfriedensbruchs aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

