Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve/Kranenburg - Technische Defekte als Brandursache

Kleve/Kranenburg (ots)

Zwei Brände am Dienstag, 02.06.2020, beschäftigten nicht nur die Löschzüge der Feuerwehr, sondern auch die Brandermittler der Kripo Kleve. Nachdem gegen 04.45 Uhr im Kranenburger Ortsteil Niel zunächst eine Scheune gebrannt hatte, brach gegen 10.45 Uhr auf dem Dach einer Maschinenfabrik an der Flutstraße in Kleve ebenfalls ein Brand aus. Nachdem die Kripo mit einem Sachverständigen beide Brandorte untersucht hat, haben sich in Kranenburg defekte Batterien sowie in Kleve ein technischer Defekt der Photovoltaikanlage als brandursächtlich erwiesen. Zum Glück wurde bei den Bränden niemand verletzt. (SI)

