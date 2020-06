Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte Tote nach Suizid auf Bahnstrecke

Wer kann Hinweise zur Identität der beschriebenen Frau geben?

Goch (ots)

Am Freitag (29. Mai 2020) gegen 05:10 Uhr stellte sich in Goch eine weibliche Person mit Suizidabsicht in das Gleisbett am beschrankten Bahnübergang "Marienwasserstraße" der Bahnstrecke in Richtung Kleve. Sie wurde durch einen heranfahrenden Zug überrollt und erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Die Frau trug keine Ausweispapiere mit sich und konnte bislang nicht identifiziert werden. Ebenso ist noch unklar, auf welchem Weg sie zu den Gleisen kam. Die Polizei wendet sich daher mit einer Beschreibung der Toten an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf die Identität der Frau zu erlangen. Die Unbekannte war ca. 160 bis 170cm groß und etwa 70kg schwer. Sie hatte dunkelbraunes, kurzes Haar. Die Frau trug eine Tätowierung auf der rechten Brust in Form einer Rose mit einem Durchmesser von ca. 10cm. Auf dem rechten Schulterblatt hatte sie einen Schriftzug mit einem Songtext der Band "Böhse Onkelz" tätowiert: "lieber stehend sterben als kriechend leben/ lieber tausend Qualen leiden als einmal aufzugeben".

Die Frau trug folgende Kleidungsstücke:

- grüne, wattierte Stoffjacke (NKD REWARD FASHION) - schwarz-braun-gestreiftes T-Shirt (Größe: 36) - weißes Baumwollunterhemd - schwarze Leggins - anthrazitfarbene Socken - schwarze Frauenlederschuhe (Größe 41)

Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten weiblichen Person geben? Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824-880.(cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell