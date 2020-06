Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Geldern-Walbeck (ots)

Bereits am Samstag (21.05.2020) ereignete sich auf einem Parkplatz an der Straße "Am Freibad" eine Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Viersener hatte seinen Audi gegen 14:00 Uhr vor Ort geparkt und kehrte gegen 16:00 Uhr zurück. In diesem Zeitraum hatte ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug die Front des geparkten Audis beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt ohne den Schaden zu melden oder seine Daten zur Schadensregulierung anzugeben.

Die Polizei Geldern sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können und bittet diese, sich unter 02831 1250 zu melden. (cp)

