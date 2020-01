Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste 14-jährige Joline S. und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto der Vermissten.)

Kassel/ Nordhessen:

Die Polizei sucht nach der vermissten 14-jährigen Joline S. und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste stammt aus Vellmar, hielt sich aber zuletzt zur Behandlung in einer Klinik in Herdecke (Nordrhein-Westfalen) auf. Ende Oktober 2019 hatte sie die Klinik verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Angehörige hatten noch regelmäßig telefonischen Kontakt zu der 14-Jährigen, der aber Ende Dezember 2019 aus unbekannten Gründen abgebrochen war. Am gestrigen Dienstag erstatteten die Angehörigen schließlich die Vermisstenanzeige. Da die ersten Ermittlungen nicht zum Auffinden der Joline S. führen konnten, erhoffen sich die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei mit einer Veröffentlichung, Hinweise mithilfe der Bevölkerung zu erhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Vermisste Kontakte nach Kaufungen und Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis. Wo sie sich genau aufhält, ist derzeit allerdings nicht bekannt.

Joline S. ist etwa 1,60 Meter groß, sehr schlank und hat braun-grüne Augen. Zuletzt hatte sie blonde lange Haare, wie auf dem beigefügten Foto.

