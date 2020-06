Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Polizei intensiviert Überwachungsmaßnahmen

Kreis Kleve (ots)

Im Kreis Kleve wird immer noch viel zu schnell gefahren! Dieses ist die ernüchternde Bilanz von mehreren Kontrollaktionen der Polizei über das Pfingstwochenende. Gleich 557 mal wurde in allen Wachbereichen auf den "polizeibekannten" Streckenabschnitten die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Während es in 438 Fällen bei einem Verwarnungsgeld bis 70 Euro blieb, erwartet 119 Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die gemessenen Verstöße waren in 35 Fällen derart gravierend, dass ein Fahrverbot droht. Auch 130 Kradfahrer befanden sich unter den Verkehrssündern. Einer von ihnen wurde auf der Bergstraße in Uedem anstatt der erlaubten 50 km/h mit 101 Sachen gemessen und angehalten. In weiteren 10 Fällen wurde gegen das Überholverbot verstoßen bzw. ohne Freisprecheinrichtung telefoniert. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (SI)

