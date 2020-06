Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfall auf Parkplatz

Beschädigter Audi gesucht

Rees (ots)

Am Montag (01. Juni 2020) in der Zeit zwischen 12:50 und 13:30 Uhr wollte der Fahrer eines Opel Astra auf einem großen Parkplatz am Westring neben einem silbernen Audi einparken. Dabei touchierte er den Audi offenbar. Da er zunächst keinen Schaden feststellen konnte, setzte er seine Fahrt fort. Zuhause entdeckte der Fahrer des Opel dann jedoch sehr wohl eine Beschädigung an seinem eigenen Wagen. Es ist daher anzunehmen, dass auch an dem Audi ein Schaden entstanden ist. Daher sucht die Polizei nun nach dem Besitzer des Audis, der auf besagtem Parkplatz abgestellt war. Er möge sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 melden. (cs)

