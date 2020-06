Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch scheiterte - Sachbeschädigung an Schule

Kleve (ots)

Unbekannte Vandalen haben über das Pfingstwochenende Bauteile an der Konrad-Adenauer-Schule am Köstersweg im Ortsteil Kellen beschädigt, in dem sie eine Garagentür aufhebelten, zwei Scheiben eingeworfen und versucht haben, eine Zugangstür zum Schulgebäude aufbrechen. Sie machten zwar keine Beute, verursachten jedoch einen erheblichen Sachschaden. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

