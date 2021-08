Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Sulz - Jugendliche am Steuer verursacht Unfall

Offenburg (ots)

Nachdem es am Sonntagnachmittag in Lahr-Sulz zu einem Verkehrsunfall kam, flüchtete die Unfallverursacherin mit einem Mercedes und weiteren Insassen von der Unfallstelle. Die Fahrzeuglenkerin war kurz vor 16 Uhr nach dem Einbiegen aus der Weingartenstraße in die Reckenmattenstraße zu weit nach rechts gekommen und mit einem dort geparkten BMW zusammengestoßen. Der hierdurch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000. Das mutmaßliche Verursacherfahrzeug konnte noch auf der Anfahrt durch eine Polizeistreife entdeckt und kontrolliert werden. Die zum Kontrollzeitpunkt auf dem Beifahrersitz sitzende Jugendliche wurde durch die Aussage mehrerer aufmerksamer Zeugen als mögliche Fahrzeugführerin zum Unfallzeitpunkt identifiziert. Beamte des Polizeireviers Lahr haben nun Ermittlungen gegen die gerade einmal 14-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Auch der 20-Jährige Halter des Mercedes muss sich dafür verantworten, dass er der Jugendlichen seinen Wagen überlassen hatte und erwartet eine Strafanzeige.

