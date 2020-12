Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Flucht gestellt

KehlKehl (ots)

Die Flucht eines 57-jährigen Audi-Fahrers führte am Dienstagabend um 23:50 Uhr zu waghalsigen Manövern und einer gefährlichen Verfolgungsfahrt. Der 57-Jährige wollte sich einer Verkehrskontrolle in einer Parkbucht der Landstraße entziehen, in dem die Beleuchtung seines Autos ausschaltete und versuchte über landwirtschaftliche Wege zu fliehen. Letztendlich konnte der Flüchtige auf einem Feldweg, in der Nähe eines Kieswerks gestellt und vorläufig festgenommen werden. Den 57-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell