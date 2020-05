Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 24.5.2020, gegen 19.15 Uhr, wurde an einem in der Fasaneriestraße geparkten Toyota Aygo der linke Außenspiegel durch ein anderes Fahrzeug abgefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Outlet. Es soll sich hierbei um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Schadenshöhe ca. 500 Euro. Wer Angaben zum Verursacher machen kann bitte bei der Polizei Zweibrücken melden. |pizw

