POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Feuerwehreinsatz

Satteldorf: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr war am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr in der Straße Am Schlegelberg im Einsatz, da ein Anrufer der Leitzentrale mitteilte, dass Funken aus dem Kamin einer dortigen Schule fliegen würden. Die Feuerwehr konnte ein Glutnest im Kamin feststellen und dieses entfernen. Zu einem Brand kam es nicht.

Schwäbisch Hall: Frau leicht verletzt bei Auffahrunfall

Eine 59-jährige Citroen-Fahrerin war am Mittwoch gegen 11:40 Uhr auf der Hessentaler Straße in Richtung Ortsmitte Steinbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Großkomburger Weg musste sie ihr Fahrzeug aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Eine nachfolgende 78-jährige Nissan-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den Citroen auf. Dabei wurde die 59-jährige Frau leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3:500 Euro:

