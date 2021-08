Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Mehrere Verletzte

Neuried (ots)

Zu einem Unfall mit drei leicht verletzten Fahrzeuglenkern kam es am Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr, im Bereich der Kreuzung der K 5330 mit der Bahnhofstraße. Eine 88-Jährige missachtete in ihrem Suzuki mutmaßlich beim Überqueren der K 5330 die Vorfahrt einer 20-jährigen Audi-Lenkerin. Durch den Aufprall wurde das Auto der jungen Frau auf den Audi eines 30-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeuglenker wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 30.000 Euro. Die Seniorin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

