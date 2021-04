PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 10.04.2021

Hofheim (ots)

1. Verkehrsdelikte

1.1. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Unfallort: 65795 Hattersheim am Main - Heddingheimer Straße Unfallzeit: Freitag, 09.04.2021 zwischen 17:25 Uhr - 17:40 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen schwarzen Mercedes Benz, ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt. Als er gegen 17:40 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Sachschaden an seinem Pkw fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken den Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflichten der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06190/9360-0 zu melden.

1.2. Kontrollen im Kreisgebiet

Hattersheim am Main - Mainzer Landstraße / Rosenpark - Freitag, 09.04.2021 zwischen 13:30 Uhr - 16:30 Uhr

Im Laufe des Freitagmittags führten Beamte der Polizeistation Hofheim und Flörsheim eine gemeinsame Verkehrskontrolle in Hattersheim am Main durch. Ein Hauptaugenmerk wurde auf die Einhaltung der Gurtpflicht gelegt. Des Weiteren sollte die Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführer überprüft werden. Insgesamt konnten 21 Verkehrsordnungswidirgkeiten festgestellt werden. Durch die Beamten konnten bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern, einem 35-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Hofheim und einer 46-jährigen aus Hattersheim, drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Beide Personen wurden zwecks Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim und Flörsheim sistiert. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln wurde eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen entlassen.

Kelkheim (Taunus) - Frankfurter Straße - Freitag, 09.04.2021 23:00 Uhr bis Samstag, 10.04.2021 01:10 Uhr

Drei Beamte der Polizeistation Kelkheim (Taunus) führten im obengenannten Zeitraum verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Im Kontrollzeitraum wurden zwölf Fahrzeuge angehalten und 14 Personen in Bezug auf ihre Straßenverkehrstauglichkeit überprüft. Erfreulicherweise konnten keine Verstöße bei den Verkehrsteilnehmern festgestellt werden.

2. Brandstiftung in Flörsheim am Main

Flörsheim am Main - Dr.-Georg-von-Opel-Anlage - Freitag, 09.04.2021 um 23:40 Uhr

Am späten Abend kam es am "Bootshaus" in Flörsheim am Main zu einem Brand. Dabei wurde ein Bagger beschädigt. Nach der ersten Zeugenbefragung vor Ort ergaben sich nachfolgende Täterhinweise: - zwei männliche Personen - südländischer Phänotyp - ca. 18 bis 19 Jahre - dunkle Haare - dunkle Bekleidung

Kurze Zeit später konnten, unmittelbar in Tatortnähe, zwei weitere Brandlegungen festgestellt werden. Unbekannte Täter entzündeten eine herumliegende Matratze. Das Feuer griff auf einen Baum über. Durch den Brand wurde die Matratze vollständig zerstört und der Baum wurde erheblich beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 3.500,00EUR. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte und die örtliche Feuerwehr konnten beide Brände erfolgreich löschen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort und der Aussage der Zeugen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main Taunus übernommen. Diese bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sulzbach (Taunus) - Niederhöchstädter Straße 6 - Donnerstag, 08.04.2021 20:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021 17:00 Uhr

Ein grauer Daimler wurde durch die Halterin im oben genannten Zeitraum, ordnungsgemäß und unbeschädigt, am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Täter beschädigte das Kraftfahrzeug mit Hilfe eines unbekannten spitzen Gegenstandes an der Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf eine Höhe von 250,00EUR. Die Polizeistation Eschborn hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

4. Räuberische Erpressung

Eppstein - Am Stadtbahnhof - Freitag, 09.04.2021 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Ein unbekannter Täter kontaktierte den 15-jährigen aus Hattersheim stammenden Geschädigten. Beide trafen sich am Eppsteiner Bahnhof. Dort zückte der unbekannte Täter einen Schraubenzieher und drohte in Richtung des Geschädigten. Dann forderte er die Herausgabe von Bargeld und des Mobiltelefons. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - arabischer Phänotyp - 180 cm groß - schmale Statur - schwarze Haare - trug eine Gucci Kappe

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main Taunus übernommen. Diese bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

