POL-OG: Baden-Baden - Mit Messer verfolgt - Zeuginnen gesucht

Baden-Baden (ots)

Beamte des Polizeireviers Baden-Baden sind nach einem Angriff auf einen Mann am Freitagabend auf der Suche nach zwei Zeuginnen, welche das Geschehen zumindest teilweise beobachtet haben könnten. Eigenen Angaben zufolge war ein 29-Jähriger gegen 19 Uhr in der Straße "Beim Weißen Weg" auf Höhe eines Kinderspielplatzes mit einem Hund spazieren, als er von einem 54 Jahre alten Mann zunächst mehrfach ohne ersichtlichen Grund beleidigt wurde. Nachdem der Endzwanziger nicht auf die verbalen Angriffe eingegangen sei, habe der 54-Jährige ihn dann verfolgt und in der Folge auch mit einem Messer bedroht und beworfen. Hierbei soll es auch zum Aufeinandertreffen mit den beiden möglichen Zeuginnen gekommen sein. Dem 29-Jährigen gelang es nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung den mutmaßlichen Angreifer auf dem Boden zu fixieren und Polizeibeamte zur Hilfe zu holen. Zur Überprüfung leichterer Blessuren des Mittfünfzigers wurde die Besatzung eines Rettungswagens hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben nun die Ermittlungen aufgenommen und bitten die beiden Frauen und weitere Zeugen des Geschehens, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 bei der Polizei zu melden.

