Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des Drogenhandels - Tatverdächtiger in Haft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln zu handeln. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte der Mann ermittelt werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler bei dem Tatverdächtigen über 7 kg Marihuana und u.a. sogenannte Händlerutensilien. Der 24-Jährige wurde am 22.03.2021 dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell