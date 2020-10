Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/Lkrs. RW) Verkehrsunfall - Zeugen gesucht (01.09.2020)

Fluorn-Winzeln (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag gegen 1 Uhr nachts am Kreisverkehr der Freudenstädter Straße und Schönauer Straße begangen worden ist. Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Ein unbekannter Fahrer fuhr vermutlich von Fluorn in Richtung Winzeln, als er im Kreisverkehr aus bislang unbekannten Gründen nach links auf den Innenbereich des Kreisverkehrs geriet. Da beim Unfall der Pfosten eines Verkehrsschildes beschädigt worden war und einige Fahrzeugteile abgebrochen waren, konnte von der Polizei festgestellt werden, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen Audi A2 handeln muss. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

